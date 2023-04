Incidente Bitonto | morti 4 ragazzi La più giovane delle vittime aveva 16 anni | chi erano

I ragazzi sono tutti diin provincia di Bari. Nell'sono rimasti feriti altri due giovani. Si tratta di una ragazza di 19 anni e del suo fidanzato di qualche anno più grande. Lui è ...Ancora non è chiaro quale delle due procedesse in direzione Bari e quale in direzione: l'esatta dinamica dell'è al vaglio degli inquirenti, le condizioni meteo al momento dello ...approfondimento Bari, 4 ragazzi morti instradale aFOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Stragi del sabato sera, nei weekend del 2023 195 morti per incidenti I ...

Tragedia a Bitonto, 4 ragazzi bitontini morti in un incidente stradale tra due auto. Altri 2 i feriti La Gazzetta del Mezzogiorno

Avevano tra i 16 e i 25 anni i quattro ragazzi morti nello schianto frontale tra due auto avvenuto nella serata di martedì 25 aprile sulla strada provinciale 231 all’altezza di Bitonto, in Puglia. Alt ...La più piccola, Lucrezia Natale, aveva appena 16 anni e frequentava l’indirizzo economico sociale del liceo di Bitonto. Il più grande, Alessandro Viesti, 24 anni, ...