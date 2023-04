Incendio all’Istituto di cultura russo di Nicosia | la portavoce di Mosca | «Sono stati i terroristi che sostengono Kiev»

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Le fiamme che oggi, 26 aprile, hanno gravemente danneggiato l’istitutodi, sull’isola di Cipro, sarebbero state provocate da un «attentatoco». Almeno questa è la tesi delladel ministero degli Esteri di, Maria Zakharova. Su Telegram Zakharova si è detta sicura del fatto che dietro l’attacco ci fossero «sostenitori del regime di», che avrebbero provocato l’mediante il lancio di bottiglie Molotov. Ha aggiunto anche che «fortunatamente nessuno è rimasto ferito». «Abbiamo sentito due colpi, e poi è scoppiato l’», aveva raccontato in precedenza la direttrice dell’istituto, Alina Radchenko. Che aveva anche aggiunto: «Alcuni testimoni hanno detto che probabilmente qualcosa è stato lanciato ...

