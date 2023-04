Incendio a Martinengo | brucia la casa degli Alpini

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 26 aprile 2023). La sede del Gruppo, in via Gramsci, è stata rasa al suolo da undivampato nella mattina di mercoledì (26 aprile). Le fiamme sarebbero partite da un deposito avrebbero iniziato ad avvolgere la struttura intorno alle 9, costringendo all’intervento i vigili del fuoco, i quali hanno sedato le fiamme. L’area circostante è stata bonificata da un gruppo diaccorsi sul posto. Nessun ferito, soltanto danni alla struttura e al capanno che conteneva utensili da giardino, oltre che conseguenze, fortunatamente solo marginali, alle abitazioni confinanti. Ancora da chiarire i motivi alla base il rogo. La sede è attualmente inagibile, essendoto il tetto in legno.