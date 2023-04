(Di mercoledì 26 aprile 2023) Mentre il presidente Mattarella va in montagna con Piero Calamandrei ricordando il significato del 25 aprile, la presidente del consiglio sciorina al Corriere della Sera un fiume di parole quando first appeared on il manifesto.

Oggi il punto diStatuto dove ci ritroviamo si chiama Giardino Ezio Bosso, in suo onore. La ... non siamo emarginati: vogliamo arrivare ovunque mantenendo laidentità". di PAOLO ...Una festa che, come tradizione, si è conclusa intonando dal palco 'Bella Ciao' LACANTA 'BELLA CIAO' Il Pirlo delle 6 Iscriviti allanewsletter per ricevere ogni giorno, orario ...- Video spettacolare in rete: qualcuno è andato a chiedere in giro agli italiani inoggi ... Sintomo della degenerazione di questasocietà. - Questa è meravigliosa. Pare che ad Alwar, ...

In piazza la nostra identità Il Manifesto

Gli elogi di Sala a Mattarella. In piazza anche la Brigata ebraica (stavolta senza contestazioni). Al mattino fischi contro Valditara. Corteo di 10 mila persone a Roma ...25 aprile (Politica) Da Porta San Paolo a Centocelle migliaia di antifascisti. Per la partigiana Luciana Romoli «le esternazioni di La Russa sono un falso storico». Di Giansandro Merli, Giuliano Santo ...