In bici da Torino a Roma per dire “no” al cancro

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Dainper“no” al. Protagonista della “Pedalata Arcobaleno della Speranza” è Roberto Laudati, medico ematologo presso l’Unità di Ematologia Aou Città della Salute e della Scienza di. L’obiettivo? Dimostrare che è possibile convivere con una patologia onco-ematologica e che una vita attiva contribuisce non solo alla prevenzione dei tumori ma anche alla salute di chi ha già ricevuto una diagnosi di malattia, migliorando il benessere fisico e psicologico dei pazienti. Laudati domenica 30 aprile partirà dal capoluogo Piemontese, la sua città, alla volta della Capitale: un viaggio di oltre 700 chilometri, divisi in 5 tappe, per dimostrare la valenza terapeutica dell’attività fisica nelle terapie oncologiche. La “Pedalata Arcobaleno della Speranza”La ...