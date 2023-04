In Albania un Corano in miniatura grande quanto un francobollo

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ha le dimensioni di uned e' tra i piu' piccoli al mondo. E' ilincustodito e tramandato di generazione in generazione nella famiglia di Mario Prushi, a Tirana, in ...

... a Tirana, in. Stampato molto probabilmente verso la fine del XIX secolo su quasi 900 pagine, ile' conservato all'interno di una piccola custodia d'argento, dotata di una lente di ...... il mese sacro di Ramadan (precetto islamico in ricordo della prima rivelazione del). A ... E' stato Ambasciatore d'Italia in, Tanzania, Arabia Saudita ed Angola. Ha redatto oltre 300 ...... tanto per gli albanesi della così detta diaspora, quanto per gli albanesi d', che da cinque ... il Rettore de "L'Orientale", Roberto Tottoli, ha tenuto una lectio magistralis su "Il- ...