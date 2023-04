Ilary Blasi | tanga e corsetto all' Isola | cos' è successo?

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Brutta sorpresa per il noto reseller Ivan Szydlik.Purtroppo è accaduto anche a lui, diventando vittima di rapinatori seriali di lussuosissimi beni preziosi. Pochi giorni fa, il noto reseller milanese, è stato convocato per un'importante compravendita del valore di circa 200.000 euro, da due imprenditori italiani residenti in Svizzera, nella città di Lugano. Solo dopo aver varcato la soglia dell'appartamento nel quale si sarebbe dovuta svolgere la riservatissima trattativa, il reseller comprende la veridicità della convocazione: ”Rapina a mano armata di tutti i suoi beni, orologio compreso”. Non vedendolo arrivare, i suoi collaboratori in attesa allertano la polizia cantoniera che, prontamente, recupera la refurtiva e due dei sequestratori. “Ho temuto per la mia famiglia”, racconta Ivan ancora sotto shock ed aggiunge: ”Questa sarà una esperienza difficile da dimenticare. Devo il lieto ...