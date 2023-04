Ilary Blasi e Enrico Papi | il dettaglio in diretta tv non sfugge ai più attenti | cosa succede tra loro due

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 26 aprile 2023) News Tv.“L’Isola dei Famosi”. La nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” è iniziata. A tenere banco, oltre alle discussioni che avvengono in Honduras tra i concorrenti, c’è anche il rapporto tra la conduttricee l’opinionista. Quest’ultimo è apparso un po’ invadente e spesso sembra che voglia quasi “rubare il posto” alla padrona di casa. In una delle ultime puntate del reality show di Canale 5, c’è stato un gesto intv che non è passato inosservato. (Continua…) Leggi anche: “Isola dei Famosi 2023”, Cristina Scuccia criticata da Vladimir Luxuria: cos’è successo Leggi anche: “Isola dei Famosi 2023”, ecco il primo “eliminato” di questa nuova edizione “L’Isola dei Famosi”, ...