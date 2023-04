Il tumore ovarico di 19 chili asportato a una paziente di 54 anni a Torino

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Unda 19è statoa una donna di 54all’ospedale Sant’Anna della Città della Salute di. La, spiega l’edizione torinese di Repubblica, ha 54e vive in provincia. Alcune settimane fa aveva effettuato una visita ginecologica perché avvertiva un senso di peso e dolori addominali. Le avevano diagnosticato a una cisti ovarica di 7 centimetri senza malignità nel 2019. Con il tempo si era assuefatta al dolore cronico. E aveva anche tralasciato i controlli. Quando è arrivata all’ospedale i medici hanno trovato una massa pelvica così voluminosa da raggiungere lr dimensioni di circa 40 centimetri. «Quelle normali sono di circa dai 2 ai 4 cm , il peso è tra i 5 e i 10 grammi», spiegano dall’ospedale. ...

