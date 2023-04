Il tempo stringe | ora per gli Usa il vero problema è il debito

Leggi su formiche

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Janet Yellen fa bene ad essere preoccupata. Gli Stati Uniti, prima economia mondiale, stanno giocando una partita dal cui esito dipende il futuro del globo: quella per la salvaguardia del proprio. Non è certo la prima volta che Formiche.net affronta il delicato tema dell’innalzamento del tetto alamericano, la cui sostenibilità fa rima con parole come crescita, innovazione e persino futuro. ANATOMIA DI UNIn questi ultimi tre anni i conti pubblici degli Stati Uniti sono finiti sotto stress come non mai. Due anni e mezzo di pandemia e, non ultima, la valanga di sussidi sotto il cappello dell’Inflation reduction act hanno gonfiato il disavanzo a stelle e strisce. Tanto èche, secondo l’ufficio budget del Congresso (Cbo), un organismo non-partisan, il deficit del bilancio federale per il 2023 ...