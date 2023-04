Il sol dell’avvenire | come finisce il film

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il soldi Nanni Moretticon una grande parata lungo i Fori Imperiali di Roma in cui sono presenti tutti i personaggi più amati del cinema di Nanni Moretti, dal Caimano Silvio Berlusconi, alla famigerata giornalista che non sapeva parlare di Palombella Rossa, interpretata da Mariella Valentini. Un corteo emozionante, dove ogni attrice, attore, personaggio compare sorridente al fianco del regista. Che si riappropria della sua “verità”, dopo aver interpretato, nel, un autore che sta girando a sua volta una pellicola ambientata nel 1956. Ne Il sol, infatti, Nanni Moretti è Giovanni, un regista in ambasce che decide di preparare un’opera cinematografica su Ennio, un dirigente del PCI (Silvio Orlando), in crisi familiare dopo l’invasione Sovietica in Ungheria. La moglie Vera (Barbora ...

Diceva François Truffaut che un film per essere riuscito deve esprimere un'idea del cinema e un'idea del mondo. L'ultimo film di Nanni Moretti , Il, uscito ora in Italia e in concorso al prossimo festival di Cannes, fa perfettamente questo. Lo fa in un modo denso e intenso, accumulando idee, citazioni, ritorni tematici, ...Ottima giornata di festa per Ilche raggiunge 1,5 milioni. Ancora primo Super Mario Bros in attesa delle nuove uscite della settimana. Sorprendenti i mercati ...Seconda posizione per Il, che incassa quasi 300 mila euro salendo a 1.5 milioni di euro. Terzo posto per La casa - il risveglio del male , che incassa 171 mila euro e sale a 1.4 ...