‘Il sogno di volare’ | il progetto si amplia | teatro | formazione e racconto audiovisivo nella II edizione

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiUn Parco archeologico può diventare un luogo dove gli adolescenti del territorio indagano le proprie capacità esibendosi, con artisti professionisti, in uno spettacolo antico? Riescono ragazze e ragazzi di 15-17 anni a mettere in crisi ildi un territorio come quello intorno a Pompei, “difficile” e “debole” secondo i soliti indicatori socioeconomici, sorprendendo i grandi con il loro incredibile entusiasmo e la loro creatività? Dopo il primo anno di “di Volare” –volto a coinvolgere i ragazzi e le scuole del territorio e a stabilire un legame concreto con il patrimonio culturale di appartenenza, attraverso l’arte e il– la risposta nel secondo anno dell’iniziativa, può essere un “sì” un po’ meno timido. Superate alcune barriere iniziali di carattere burocratico ...