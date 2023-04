Il senatore Borghi lascia il Pd per Renzi | “Con Schlein è la casa di una sinistra massimalista”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) IlEnricoil Pd di Elly: “È diventato ladi unafiglia della cancel culture americana, che non fa sintesi e non dialoga”, dice in un’intervista a Repubblica, annunciando il passaggio a Italia viva per lavorare a “un nuovo progetto riformista alternativo alla destra”. C’è “un elettorato moderato che ha bisogno di una. Dobbiamo impedire che vada in porto il progetto di Giorgia Meloni di lanciare un’opa sui moderati italiani“, spiega. “Ho fatto diverse interviste dopo l’elezione die ho posto i temi della sicurezza e della difesa, dei cattolici e dei democratici, di una necessità di una sintesi tra culture. Su questi argomenti non ho ricevuto alcuna risposta e come ...

Sembra che un qualche malessere lo avesse confidato ad alcuni colleghi nei giorni scorsi. Ma nessuno nel Pd immaginava che ilEnricoavrebbe lasciato il partito per approdare tra le fila di Matteo Renzi. Una mossa che ha lasciato spiazzati i senatori dem, causando un vero terremoto. Anche lo stesso Francesco ...'Matteo Renzi è l'IO. Pierluigi Bersani il Noi. Per questo voterò Bersani'. Lo scriveva nel 2012 Enrico, ex vicepresidente dell'Anci per i comuni montani, percorso politico nella Dc e nel Ppi, poi nella Margherita e quindi nel Pd di rito lettiano. Con Enrico Letta aveva ricoperto il ...Pd, ecco chi potrebbe lasciare la 'massimalista' Schlein Una vera mazzata. L'uscita dal Partito Democratico per approdare in Italia Viva di Matteo Renzi delEnricoè un boccone amaro da digerire per Elly Schlein . L'ex responsabile Sicurezza della segreteria di Enrico Letta ha aspettato la fine delle celebrazioni per il 25 Aprile - con ...

Sembra che un qualche malessere lo avesse confidato ad alcuni colleghi nei giorni scorsi. Ma nessuno nel Pd immaginava che il senatore Enrico Borghi ...