Il regista Panahi lascia l'Iran per recarsi in Francia

