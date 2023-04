Il regista Jafar Panahi lascia l’Iran per la Francia | dopo 14 anni caduto il divieto di espatrio

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Lo scorso 3 febbraio,7 mesi di detenzione e aver iniziato lo sciopero della fame, era stato scarcerato. Oggicinematografico e dissidente iraniano, hatoper andare ine incontrare sua figliache è stato rimosso ilad uscire dal Paese che era in vigore da 14. “Ilè stato rimosso e finalmente facciamo un viaggio insieme per alcuni giorni”, ha fatto sapere su Instagram Tahereh Saeedi, la moglie del cineasta che ha accompagnato il messaggio a una fotografia di loro due assieme mentre lei non porta il velo, obbligatorio in pubblico in Iran fin dalla fondazione della Repubblica islamica nel 1979. Il passaporto di ...

Jafar Panahi, noto regista cinematografico e dissidente iraniano, ha lasciato l'Iran recandosi in Francia per incontrare sua figlia dopo che è stato rimosso il divieto ad uscire dal Paese che era in v ...