Il Real Madrid blocca una convocazione in nazionale | no a questo giovane in U20

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ill'ha fatto capire chiaro e tondo all'Argentina Under 20: non intende rinunciare a Nico Paz per i prossimi mesi, e quindi...

Valentín Castellanos , attaccante argentino del Girona , ha scritto una piccola pagina di storia la serata di martedì 25 Aprile, avendo siglato 4 reti aldi Carlo Ancelotti. Il n.9 dei biancorossi è stato il vero e proprio mattatore allo stadio "Montilivi"; capace di rifilare quattro gol in una singola partita ai "Blancos" , ma non è il ...Anche ile il Liverpool hanno mosso passi importanti verso il ventitreenne. Inoltre, in corsa sono presenti altre squadre di Premier League, tra cui Everton , West Ham e Aston Villa . Il ...Il ragazzo dovrebbe aspettare di compiere i diciotto anni prima di trasferirsi in Europa, esattamente come il connazionale Endrick, che si unirà ala Luglio 2024, una volta raggiunta la ...

Leao dice no a Chelsea e Real Madrid: scelta già fatta per il futuro Calciomercato.com

Il Real Madrid vede sempre più lontana la possibilità di rimontare il Barcellona in classifica. Nel match valevole per la 31ª giornata della Liga i Blancos sono stati clamorosamente sconfitti in ...Castellanos solo l'ultimo di una Top Ten che annovera anche un grandissimo bomber del presente oltre all'ex attaccante dell'Inter: ecco gli autori del poker ...