Il racconto di Corrado Zunino | il giornalista ferito in Ucrania | “Attaccati vicino a un ponte | Bogdan è morto”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 26 aprile 2023) “Sto bene, ho quattro ferite, tre sono dovute a una caduta mentre scappavo. Una, quella alla spalla, è dovuta al proiettile. Avevo il giubbotto antiproiettile, lo stesso proiettile che ha colpito me probabilmente ha centrato in petto il mio grande amicoBitik“. A parlare è, l’inviato di Repubblicain Ucraina, nei pressi di Kherson. Il reporter è stato raggiunto telefonicamente dall’Adnkronos, mentre era in viaggio in ambulanza verso Odessa, dopo essere stato inizialmente curato all’ospedale di Kherson. Il “dolore infinito” diper la perdita dell’amicoBitik L’agenzia di stampa lo ha descritto come “perfettamente lucido, ma comprensibilmente provato”. Non c’è solo il fatto che è stato, c’è ...