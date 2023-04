Il pullman bianconero ' ' accolto' ' così a San Siro

L'arrivo del busal Meazza, tra cori d'insulto e fischi, a quasi due ore dal fischio d'inizio della semifinale di ritorno di Coppa Italia ...O ècome Marchisio' Infine la chiosa sarcastica: 'Marchisio vergognoso , non cita il ... un fuorigioco inesistente fischiato a Boniperti nel '52 e ildel Napoli che ieri sera ha ......in vista della gara di andata all'Allianz Stadium sono già state fornite dal club(con i ... Circa un giorno di viaggio ininvece, mentre per chi decidesse di recarsi in auto il ...

Juve, l'arrivo del pullman bianconero allo stadio Corriere dello Sport

INDISCREZIONI DI FV VIDEO FV, VIOLA A MILANO, CI SONO ANCHE BARONE E PRADÈ La Fiorentina è da poco arrivata a Milano, dove alloggerà prima della gara di domani contro il Monza, prevista alle ore 15. C ...Il Pullman del Napoli ha raggiunto l'Allianz Stadium in vista della sfida contro la Juventus. I tifosi bianconeri non gli hanno riservato un bel benvenuto.