Il primo lander privato non ha raggiunto la superficie della Luna | si è schiantato quando mancavano 90 metri

'Non abbiamo la comunicazione con il', aveva detto un dirigente dell'azienda circa 25 minuti dopo l'orario previsto per l'atterraggio. Hakuto - R 1 di ispace aveva iniziato la sua discesa ...Mentre la missione dellunare robotico di una compagnia privata ha fallito l'allunaggio , di sicuro Hakuto - R M1 sarà ricordato per questo scatto memorabile. Ilvolava a 100 chilometri dalla superfice ...Nessun segnale da Hakuto - r, ildel programma giapponese, che voleva essere ilprivato a posarsi con successo sulla Luna: è rimasto in silenzio quando si attendeva il suo saluto dopo il touchdown. Dopo il tentativo ...

ispace è pronta all’allunaggio del primo lander commerciale mai lanciato verso la Luna Astrospace.it

Pochi istanti prima di atterrare sulla Luna si sono persi i contatti con Hakuto, il lander della società giapponese Ispace che aveva provato a passare alla storia come la prima startup privata capace ...