Il pretesto più infondato di Putin | l’espansione della Nato in Ucraina

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 26 aprile 2023) L’avvioseconda invasione russa dell’il 24 febbraio 2022 ha segun massiccio incremento di popolarità per la debole tesi presentata già otto anni fa, secondo cui la Federazione Russa avrebbe posto in essere prima l’annessioneCrimea e di parte del Donbass, e in seguito l’invasione su vasta scala del Paese, al fine di tutelare la propria posizione da un presunto tentativo da parte dell’Alleanza Atlantica di espandersi in, nazione sulla quale Mosca vanterebbe un supposto diritto di condizionamento in virtùsua vicinanza geografica. Tale assunto risulta tuttavia errato sulla base di ben due ragioni differenti, la prima riguardante il processo storico di formazionemodernae la seconda relativa invece ...