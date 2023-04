Il pop up di Stranger Things presto in Italia | i dettagli

(Di mercoledì 26 aprile 2023) L’universo di, pronto ad ampliarsi con la quinta stagione, sta per regalare una nuova esperienza ai fan più accaniti. A partire dal 5 Maggio, a Milano, presso Piazza Cesare Beccaria, sarà possibile accedere al pop up della serie tv. Per evitare lunghe attese, sul sito ufficiale del titolo, è possibile prenotare già il proprio posto. Gli orari saranno flessibili per tutta la settimana. Dal lunedì al venerdì, l’apertura e la chiusura saranno fissate rispettivamente alle 10 e alle 21, mentre la domenica prevederà un orario ridotto (11-19) Proprio come accaduto anche in altre città (New York, Parigi, Los Angeles, Miami, Dallas e Chicago) sarà presente un ampio merchandising ispirato ai personaggi e alle ambientazioni delle puntate, con espliciti riferimenti ai luoghi più iconici. Inoltre, ci saranno anche molte esperienze ...

