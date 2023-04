Il Pd tra altre uscite e alta tensione Il rebus liste per le Europee

Leggi su formiche

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Nemo profeta in patria? Anche sì. “Non prevedo scissioni, ma il rischio di tanti singoli abbandoni invece lo intravedo”. La profezia del governatore emiliano-romagnolo, Stefano Bonaccini (pronunciata prima dell’incoronazione di Elly Schlein alla segreteria), sembra avverarsi. L’ultima uscita dal Pd in ordine cronologico è quella del senatore Enrico Borghi, che ha scelto di aderire a Italia Viva, infoltendo la schiera renziana. Prima di lui ha lasciato l’ex senatore dem Andrea Marcucci, che sta lavorando a una federazione centrista allargata che comprenda Azione, Italia Viva, più Europa e i Liberali democratici europei. Ancor prima, Giuseppe Fioroni, che incarna una parte dell’ala cattolico-riformista evidentemente in subbuglio, nonostante le rassicurazioni che sono arrivate dall’ex ministro Graziano Delrio. Tutta questa schiera di fuoriusciti dal Pd, però, non è da leggere solo in ...