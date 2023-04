Il Pd di Verbania contro Enrico Borghi | ' Sorpresi e amareggiati | fino a ieri abbiamo lavorato insieme'

Globalist.it

Sull'addio di Enrico Borghi al Pd si è pronunciata anche la segretaria provinciale del Verbano Cusio Ossola, dove l'ex dem è nato e dove ha la propria residenza. Alice De Ambrogi si è detta delusa e ...... Novara esettore ecologico, ricerca giovane dinamico, volenteroso, con spirito di... ... 24enne viene sbalzatoun albero e muoreSfida ai calci di rigore per ricordare 'Pè' Liotta ... Novara esettore ecologico, ricerca giovane dinamico, volenteroso, con spirito di... ... 24enne viene sbalzatoun albero e muoreIl Pd di Verbania contro Enrico Borghi: “Sorpresi e amareggiati, fino a ieri abbiamo lavorato insieme…”Il Pd di Verbania contro l'addio ai democratici di Enrico Borghi: "Le sue motivazioni ci appiano come evidenti forzature e non corrispondono alla nostra linea politica".Boldrini (Pd) al forum del G7 in Giappone ribadirà il proprio impegno affinché l'Italia «che ripudia la guerra» aderisca al Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari, e si unisca così a quegli S ...