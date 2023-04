Il Patriarca anticipazioni terza puntata | trama 28 aprile 2023

(Di mercoledì 26 aprile 2023) IlIlVenerdì 28va in onda il terzo appuntamento con Il, fiction diretta e interpretata da Claudio Amendola. Proseguono le indagini familiari a Levante, patria del boss pugliese Nemo Bandera. Dalla prima alla secondagli ascolti hanno subito un crollo e per Amendola arriva un importante test nel venerdì sera contro Carlo Conti. Qui per rileggere e rivedere cosa è successo nell’episodio precedente. A seguire, ledellade Il. Il...

Il: ecco cosa accadrà nella terza puntata Nelle puntate precedenti, Nemo Bandera, in seguito alla diagnosi di Alzheimer si è messo alla ricerca di un erede in grado di portare avanti la ...... visita delEcumenico di Costantinopoli 26 Aprile Attualità USA: scoperto un gel per la ... bimba trovata morta in un sacco della spazzatura: sospettato un 16enne 26 AprileTV ...'La visita delEcumenico di Costantinopoli Bartolomeo ci onora enormemente perché ... bimba trovata morta in un sacco della spazzatura: sospettato un 16enne 26 AprileTV ...

Nella seconda puntata, "Il Patriarca" Nemo deve difendersi dalle accuse di omicidio Io Donna

Antonia Liskova è stata ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin a Verissimo. L'attrice, protagonista insieme a Claudio Amendola della fiction "Il Patriarca", ...Sabato 22 aprile, alle ore 16.30, Silvia Toffanin aprirà le porte di Verissimo a tanti ospiti, tra cui la cantante di 'Amici' Federica Andreani e l'opinionista dell'Isola dei Famosi Vladimir Luxuria.