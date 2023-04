Il Paradiso delle Signore | trama 26 aprile 2023 | il piano di Roberto

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Al, la crescente sintonia tra Marco e Gemma sarà al centro della puntata di mercoledì 26. La giovane Zanatta, di recente, ha scoperto di essere incinta, ma ha raccontato a tutti che il padre fosse Carlos quando, in realtà, il bambino che sta aspettando è proprio del suo ex fidanzato. Il giovane giornalista, dal canto suo, dopo aver troncato la sua relazione con Stefania in America, è tornato a Milano e ha ripreso a frequentare Gemma come amica. Tuttavia, tra loro vi è ancora una forte intesa che non è sfuggita a. Quest'ultimo, in particolare, è in procinto di contrarre con la Venere un matrimonio «bianco» dal momento che lui porta avanti una storia segreta con il cameriere del Circolo, Mario Oradei. Landi, però, sta iniziando ad avere dubbi ...