(Di mercoledì 26 aprile 2023) L'innovazione dopo le richieste avanzate già negli anni scorsi dalle superiori generali e la nomina di suor Becquart come sottosegretaria. A ottobre prossimo il 10% dell'assemblea sarà femminile. "Ma non viene intaccata la natura episcopale del

Sono seguiti un'assemblea sui giovani (2018), una, nuovamente molto combattuta, sull'Amazzonia (2019) e, nel 2021, ilha aperto un grande sinodo universale, dedicato allo stesso tema della "...In appendice documenti inediti scritti da Gesualdi (come una lettera aFrancesco) e da figure ... Questo è un libro chealla conoscenza di don Milani oggi, ma anche " pure per chi ha ...Alle ore 21 il cinema Astra apre a un altro incontro, quello con Antonio Rezza che' Il ... che racconta del viaggio, fisico e apostolico, diFrancesco in nove anni di pontificato, con ...

Il Papa introduce le quote rosa nel Sinodo. Arrivano le "madri sinodali": oltre 40 donne con diritto di voto la Repubblica

Roma, 26 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Se da tempo i padri entrano nelle sale parto, una volta a casa i ruoli della coppia genitoriale tendono ad ...L'innovazione dopo le richieste avanzate già negli anni scorsi dalle superiori generali e la nomina di suor Becquart come sottosegretaria. A ottobre prossimo il 10% dell'assemblea sarà femminile. "Ma ...