Il nuovo Patto di Stabilità? Può costare all’Italia 15 miliardi all’anno I calcoli della Commissione sul rientro dal deficit

Per questo l'esecutivo europeo mette sul tavolo unper la stabilità e la crescita che prevede piani dedicati (negoziati bilateralmente con gli Stati) per una 'graduale e realistica' ...Tra Pnrr e riforma deldi stabilità europeo, il debito pubblico italiano finisce disul banco degli imputati. A emettere due giudizi importanti, nei giorni scorsi, sono state la banca d'affari Goldman Sachs e l'...Con queste parole la Commissione Europea smonta ildi stabilità e crescita sospeso tre anni fa per pandemia, prima che sia riattivato nel 2024. Respinta per ora la richiesta tedesca di seguire ...

Ue, verso il nuovo patto di stabilità. La soddisfazione di Paolo Gentiloni Il Tempo

La Commissione europea indicherà una "traiettoria tecnica" per ridurre il debito con l'obbligo di un taglio annuo del deficit di almeno lo 0,5%. Soddisfatto a metà il ministro Giorgetti: "un passo ava ...Se qualcosa andrà storto (nella certezza che tutto sarà difficile) non si potrà più ricorrere alla cantilena della «stupida» Bruxelles. La stupidità sarà interamente nostra ...