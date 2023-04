Il nuovo patto di stabilità all' insegna della solita austerità

(Di mercoledì 26 aprile 2023) L’è tornata. La propostaCommissione Ue suldinon riesce a stare al passo con i tempi. Dopo la pandemia da Covid, l’inflazione, la guerra in Ucraina e la transizione verde, che per sua natura prevede consistenti investimenti (e dunque debito) per realizzarla, si pensava che la Commissione sarebbe arrivata con una proposta più convincente, che spingesse veramente i paesi dell’Ue verso la crescita e gli investimenti. E invece si è preferito seguire la linea del rigore, andando di fatto a penalizzare la crescita dell'Ue e la sua competitività internazionale, già debole. Nel testo presentato dal Commissario Ue, Paolo Gentiloni e dal vicepresidenteCommissione Europea, Valdis Dombrovskis, non sono state escluse le spese di investimento, comprese quelle legate al Pnrr e ...

Europa verso il patto di stabilità. Cosa prevedono le norme Linea simile per Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e vice - segretario del Carroccio: 'Prendiamo atto della proposta della ...

Le richieste del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per la riforma del Patto di Stabilità e crescita. Perché la Commissione Ue ha detto no alla «Golden Rule» ...Lo ha detto il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa di presentazione della riforma del Patto di Stabilità. “La giornata di oggi segna l’inizio di un nuovo capitolo di ...