“Il Napoli sta vincendo l’unico campionato non falsato”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Franco Di Staso dichiara che ilstanon: ha fatto pulizia e respiro al calcio italiano Franco Di Staso si congratula con ilper una stagione entusiasmante. Ai microfoni di RadioCentrale, l’editorialista si è soffermato sulla grande stagione deldi Luciano Spalletti che si appresta a vincere il titolo di Campione d’Italia: “Il calcio è mitologia e leggenda. Quando ho visto la Juventus cercare di vincere la partita per poter dire che sono i più forti e cercare una rivincita – seppur parziale – il momento più mitico si è avuto quando Cuadrado all’ennesima sceneggiata è stato beffeggiato dallo stesso arbitro”. Per Di Staso ilha dato pulizia al calcio italiano Di Staso ...

Vediamoli tutti Sei nuovi ingressi, di cui cinque italiani, nel film Equalizer 3 , che in questi giorni sigirando in centro a. Il primo è Eugenio Mastrandrea, uno dei volti emergenti ...... insensata oltre che sgradevole, pronunciata da Marco Landuccianche nello stile che il secondo ... "Pelato di m., ti mangio il cuore" , ha detto rivolgendosi a Luciano Spalletti in un Juve -...Calciomercato Juventus, interviene l'ex storico che parla del caso offensivo Dusan Vlahovic: tutti i dettagli. L'ex attaccante di Juventus e, Nicola Amoruso, è intervenuto in radio ai microfoni di '1 Station Radio'.

In attesa di una decisione ufficiale del calcio, il basket cerca di evitare l'eventuale festa scudetto a Fuorigrotta ...Sulla Gazzetta: «Si può stravincere, con idee, coraggio, competenza e propensione allo spettacolo. In Italia, ed in Europa, ci sarà da fare i conti con il Napoli» Alessandro Vocalelli sulle pagine del ...