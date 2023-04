Il ministro Sangiuliano | “Cari direttori di museo | non si va in ferie il 24 aprile e il 15 agosto faremo un pranzo di lavoro”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il titolare della Cultura striglia i suoi: «È come se le Forze dell’ordine andassero in vacanza quando le città si svuotano»

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha scritto una lettera per richiamare i direttori generali del suo ministero, che si sarebbero presi troppe ferie durante il ponte del 25 aprile. Firmato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che in sette righe ha spazzato via decine di anni di polemiche legate ai musei chiusi a Pasqua, Pasquetta, Natale e Ferragosto. Lettera del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: LETTERA DEL MINISTRO PER IL PONTE DEL 25 APRILE Gentili Direttori, ho riscontrato come molti di voi, tranne qualche lodevole eccezione, fossero in ferie lunedì 24 aprile, giornata di ponte verso ...

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha scritto una lettera, riportata da Dagospia, ai direttori generali del ministero per "richiamarli" all'ordine. Il motivo Le ...StampaSono stati più di 7mila gli ingressi registrati, nella giornata di ieri, coincisa con la Festa della Liberazione, al Parco archeologico di Paestum e di Velia. Molto positivo il bilancio per l’in ...