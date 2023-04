Il Manchester City rivolta la Premier League | Arsenal rullato 4-1 | -2 dai Gunners con due partite da recuperare

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ilriapre definitivamente il discorso. Nel big match della trentatreesima giornata di campionato i Citizens fanno un sol boccone dell’primo in classifica con un netto 4-1; con questo successo nello scontro diretto, la squadra di Guardiola ha recuperato 9 punti nelle ultime quattroe ora è a -2 daicon dueda. La partita viene instradata nei primissimi minuti. Spinti dall’Etihad Stadium, ilpassa già al settimo minuto con Kevin De Bruyne, che coglie il suggerimento di Haaland, si invola in area e batte Ramsdale sul primo palo. I padroni di casa hanno gli occhi della tigre, mentre l’appare imbambolato, solo Partey e ...

