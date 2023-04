Il Man City batte 4 - 1 l' Arsenal e riapre la Premier

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il Manchestersi impone per 4 - 1 nel big match diLeague con l'e sale a - 2 proprio dai Gunners in vetta alla classifica ma con due partite in meno ancora da giocare. La squadra ...

devastante anche in versione assist -, firma due passaggi decisivi per De Bruyne. Poi segna il ... Guardiola 9: altra partita da incorniciare per il suo Manchester, che dà anche un messaggio al ...

Premier League: il Man City travolge l'Arsenal, 4-1 e Guardiola ipoteca il campionato - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Manchester City si impone per 4-1 nel big match di Premier League con l'Arsenal e sale a -2 proprio dai Gunners in vetta alla classifica ma con due partite in meno ancora da giocare. La squadra di ...De Bruyne (doppietta), Stones e Haaland ribaltano definitivamente l'inerzia del campionato: Citizens a -2, ma con due gare da recuperare. Cade il Chelsea, ...