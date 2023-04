Il Maggio Letterario di LiberEvento | appuntamento ad Iglesias con Piergiorgio Odifreddi

(Di mercoledì 26 aprile 2023)– Si alza il sipario sul “di”, speciale anteprima primaverile del Festival Culturale, annoverato tra le cinque grandi manifestazioni letterarie consolidate, riconosciute dalla Regione Sardegna, organizzato dall’Associazione Culturale ContraMilonga e giunto alla XII edizione. Giovedì 27 aprilesarà il primo ospite della rassegna. A partire dalle ore 18.30, presso il Centro Culturale di via Cattaneo adpresenterà, in dialogo con il giornalista Celestino Tabasso, il libro “In cammino alla ricerca della Verità. Lettere e Colloqui con Benedetto XVI” (Rizzoli 2022). Si tratta di un percorso spirituale, in cui il teologo e l’uomo di scienza si confrontano su innumerevoli ...

Il 27 aprile appuntamento a Iglesias con Piergiorgio Odifreddi, al 12 ... La Provincia del Sulcis Iglesiente

IGLESIAS – Si alza il sipario sul "Maggio Letterario di LiberEvento", speciale anteprima primaverile del Festival Culturale LiberEvento, annoverato tra le cinque grandi manifestazioni letterarie