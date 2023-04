Damolto tempo, dunque, ma da quanto basta a far scoppiare il gossip e portare i nomi delle due ... impegnato al telefono, con in sottofondo, a tutto volume, la hitdi Taylor Swift . Alonso ...La segnalazione termina così: 'Ho riso molto pensando che ilperdona' . Tale affermazione deriva dalle numerose notizie trapelate la scorsa estate sugli orologi che Ilary Blasi avrebbe ...Il brano scelto per il sottofondo della clip su TikTok è, sempre della sua presunta nuova fiamma. Coincidenzesono di certo, e proprio per questo da parte di Alonso le allusioni parrebbero ...

"Il karma non perdona". Ilary Blasi e il giallo dell'orologio perso ilGiornale.it

Secondo le ultime voci Ilary Blasi avrebbe subito il furto di un orologio in un albergo a Milano. La notizia è stata rilanciata con sarcasmo da Selvaggia Lucarelli ma è già arrivato l'epilogo a sorpre ...