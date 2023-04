(Di mercoledì 26 aprile 2023) Nel 2013, di fronte all’avanzare di una strana forma di disseccamento rapido dell’ulivo in Puglia, il compianto prof. Giovanni Martelli per primo si pose una fatidica domanda, dimostrando il suo intuito e la sua abilità di scienziato nel connettere informazioni disparate che aveva appreso durante la sua lunga carriera: e se fosse Xylella? Insieme ad altri esperti, come Maria Saponari e Donato Boscia, egli dovette subire attacchi e denigrazioni di ogni sorta, fino ad arrivare a minacce ed inchieste; ma avevano ragione, e gli imbecilli che si attaccarono ed in qualche caso ancora si attaccano o cavalcano assurde teorie cospirazioniste, pur senza mai scusarsi e dimostrando anche in questo il loro livello umano e cognitivo, sono tuttavia finiti nel dimenticatoio, dove si nascondono per evitare di ricordare a tutti di aver portato con i loro memi il principale soccorso ai geni del batterio, ...

...bancario Barclays entra come sponsor ufficiale quest'anno con una generosa offerta (la più...delle Original 9 saranno ospiti speciali durante il torneo e a loro verrà riconosciuto il......I Ristoranti della Tavolozza e l'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e con ildi Fida ... che ha ospitato eventi che hanno riscosso sempresuccesso. La cucina con i fiori offerti dall'...... con migliaia di turisti per il quinto centenario dalla morte di Pietro Vannucci, per la... In tutto il Paese vi fu una reazione diffusa: le formazioni partigiane; ilche alla ...

Il grande contributo dell’intelligenza artificiale alla scienza (e all’agricoltura) Il Foglio

Un gruppo di ricercatori ha sviluppato una nuova rete neurale che riesce a classificare accuratamente le malattie delle piante in ambienti naturali. Così l'Ia può agevolare il lavoro scientifico e gli ...Gaeta – Una grande partecipazione ha contraddistinto la seconda edizione di “Gaeta in salute” che si è svolta domenica 23 aprile in piazza XIX maggio e piazza Mons. Di Liegro. Una giornata di screenin ...