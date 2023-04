Il giallo della lettera contro Pietro Orlandi | “Su Wojtyla sei un bugiardo”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) A due settimane dal colloquio fiume di 8 ore col promotore di giustizia del Vaticano,pubblica sul suo profilo Facebook unacartacea che, asserisce, è giunta all’indirizzo di casa di sua madre, in Vaticano. “Caro, sei un!” è l’incipit, firmata da un tale Luciano Dei, probabilmente un falso nome dietro cui potrebbe celarsi persino un prelato che vuole rimanere almeno difficilmente riconoscibile, ma non del tutto anonimo (visto che scrive in corsivo e non in stampatello).. Foto Twitter @AndreaPecchia1e le accuse aNella missiva si accusadi mentire sulla vicenda ...

... ecco allora, tra gli ospitiserata, Nicole Magolie, Marco Rancati, Orchestra Matteo Bensi. A ... grave 27enne Il cadavere di un uomo in un fosso tra i campi,a San Polo Aggredito per il ...... tra cui pende il saccolettiera sporca dei miei gatti. Mi dico che se neanche in periodo pre ... devo sperare in Mario del post it. Catania non sei difficile, sei troppo calpestata! ......agli amanti deldi mettersi nei panni di Ricciardi e risolvere il caso; da 3 a 6 giocatori si passa invece alla modalità Murder Party, dove ognuno interpreterà un sospettato alla ricerca...

"Bugie su Wojtyla, vergogna", il giallo della lettera a Pietro Orlandi Adnkronos

Sottomarino nucleare USA nelle prossime settimane visiterà le acque della Corea del Sud per rafforzare la deterrenza contro Pyongyang. L'evento sarà ...una produzione GERARDO PLACIDO in collaborazione con Fondamenta Teatro e Teatri e Teatro di Villa Lazzaroni Sarà in scena sabato 6 maggio alle ore 18 al Teatro di Villa Lazzaroni lo spettacolo UN LIBR ...