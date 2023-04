Il filo rosso che unisce Cina | Russia | Sudan e Turchia L’intervento di Volpi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Negli ultimi trent’anni, grazie anche all’accelerazione tecnologica, si è vissuta la cosiddetta globalizzazione, traducibile anche di fatto in una serie di percezioni che hanno cambiato il modo di vedere il mondo. A volte criticata, in parte a ragione, ha comunque sconvolto, anche in termini culturali la visione delle distanze con un’immagine di flussi continui e destagionalizzati di turismo, affari, studio e facendo passare anche il nostro Paese dai trasferimenti, a volte infinitamente lunghi, dalle dorsali ferroviarie alle vacanze nell’altro capo del mondo. Quello che sfugge, o fa comodo non rilevare, è che parallelamente a questo globo sempre più interconnesso vi è una profonda mutazione in termini geoeconomici delle ricadute di eventi che ancora sembrano geograficamente distanti. L’ipotesi del “giardino di casa” diventa aleatoria e legata a un concetto di “interesse nazionale quasi ...