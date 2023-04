Il divieto di Pagliarulo | Resistenza italiana e ucraina non sono paragonabili Eh già

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Due sole menzioni dal Fatto per onorare il 25 aprile. La prima: “Da adesso, ancor meno intercettazioni”. Ma questa passi, essendo comprensibile che su un simile argomento i ragazzi di Travaglio non vogliano sfigurare al ricordo dell’Ovra. La seconda invece è discutibile. Viene infatti riportata con notevole rilievo un’acutissima osservazione con la quale il presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia vieta di paragonare ladell’Italia a quella dell’. Ricorda infatti Gianfranco: “Non. I partigiani italiani non ebbero dagli Alleati armamenti pesanti o carri armati”. Giusto. I partigiani italiani ebbero dagli Alleati (come seconda tranche, dopo Gela): 170 mila uomini, 3400 aerei tra bombardieri e caccia, 350 navi da guerra più 1500 aggeggi ...