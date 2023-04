Il derby campano porta polemiche | la Curva Sud granata | “Rispettate la Salernitana”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl climasi fa sempre più caldo anche in vista di possibili festeggiamenti azzurri per il tricolore che coinvolgerebbero anche la squadrae i suoi tifosi. Proprio laSud Siberiano ha lanciato un comunicato con ilq aule ha inteso chiedere ‘rispetto sportivo’ per la. “Il solito teatrino di un calcio folle con regole stravolte e porte girevoli. Le certezze e le date imposte che vengono cambiate sulla base di non si capisce bene cosa. È giusto che Napoli e i napoletani festeggino il loro traguardo, ma l’intero panorama calcistico italiano e SALERNO meritano rispetto. Noi tifosi e lasiamo impegnati nel raggiungere il nostro obiettivo e ciò che concerne le altre società non deve assolutamente intaccare questo ...

Ai ragazzi di Paulo Sousa, che ha dato grande solidità ai granata (grazie anche all'arrivo di Ochoa in porta), serve l'ultimo sforzo: sabato prossimo c'è ilal "Maradona" che potrebbe ...Entusiasmo alle stelle da parte dei tifosi del Napoli , i quali non vedono l'ora di festeggiare il terzo scudetto. Si, perché se i partenopei riuscissero a vincere ilcontro la Salernitana e la Lazio non dovesse vincere a Milano con l'Inter, a quel punto Osimhen e compagni potrebbero proclamarsi campioni d'Italia. Per tale occasione, dunque, i ...Notizie Napoli calcio - Napoli - Salernitana rappresenta unche spesso ha portato a forti tensioni tra le tifoserie. Adesso però, potrebbe esserci un futuro di coesione e rispetto tra le due fazioni. Tifosi Napoli - Salernitana, arriva la pace ...

De Laurentiis spinge per posticipare il derby campano nonostante il ... IamNaples.it

Anche nella stagione in corso si va in campo il 30 aprile, data dedicata al Cantamaggio, i precedenti sono incoraggianti. La Ternana il Cantamaggio. Non ci sono nessi, tra la squadra di calcio di Ter ...La squadra di Pippo Romano deve necessariamente resettare dopo l'amara sconfitta subita al Provinciale di Trapani: la classifica dice che il Licata può e deve ancora credere alla possibilità di disput ...