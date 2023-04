Il contratto milionario che il Milan regalerà a Leao

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: 26/04/2023 In onda alle 17:39 CEST Tutto sembra indicare che rinnoverà finalmente ilcon i rossoneri L’esterno portoghese è uno degli artefici delle semifinali raggiunte quest’anno Altre buone notizie per luio. Dopo il semifinale raggiunta contro il Napoli in un pareggio quasi perfettoora sembra esserci finalmente completato il rinnovo di uno dei suoi principali stendardi Rafael. Così, secondo Calciomercato, sarebbe il club rossonero in procinto di ottenere la tanto attesa firma del portoghese. Tuttavia, non sarà economico. Secondo i suddetti media,andrebbe a incassare sette milioni netti annui più due variabili per cinque anni. L’ala ...

Palazzo Colonna, nonostante la cessazione deldi locazione, non ha mai liberato i locali. La vertenza, che vede il Comune soccombente, nasce nel corso del 2015 ma approda in tribunale nel ...... tra la trattativa per il rinnovo delcon i rossoneri (attualmente in scadenza al 2024) e un possibile trasferimentoin estate. Nel corso delle settimane si sono rincorse anche ......( Chavy Chase ) a cui viene offerta una grande somma di denaro per uccidere un... Ben Affleck si tirò indietro, rimanendo sottocon la Disney e Weinstein fece naufragare il ...

Uno sguardo al 2022: Green Bay Packers Huddle Magazine

Secondo Report.pt, il tema del debito con lo Sporting è, ora più che mai, sulle spalle del Lille, il club che ha accolto Rafael Leão nel 2018. Non per questo, però, ...Il consigliere comunale Gianfranco Venanzoni ha presentato un’interrogazione per chiedere lumi all’amministrazione in carica pro tempore circa la sentenza ...