Il 25 aprile continui a essere divisivo | nessuna pacificazione con chi rimane ambiguo

(Di mercoledì 26 aprile 2023) di Cristian Giaracuni C’è una parola dai contorni pelosamente ambigui che aleggia su questo 25. Una parola che la destra al governo già da tempo si propone di brandire come una clava per riscrivere la storia di questo paese e imporre un insopportabile revisionismo che scagiona il fascismo e pone la Resistenza sullo stesso piano dei carnefici.in fondo è una bella parola, che sarebbe appropriata se in Italia ci fossero due fazioni in lotta a cui ascrivere eguali colpe ma meritevoli della stessa dignità. Ma lanon è ciò che serve all’Italia repubblicana del 2023, figlia di quella Resistenza e cresciuta intorno ai valori antifascisti della Costituzione, per risolvere il conflitto tra chi rivendica l’antifascismo come valore fondativo e coloro che invece insistono nella ...