Il 25 aprile celebriamo anche la fine dell’ultima guerra che credevamo possibile Ma ora ci risiamo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Poiché è appena trascorsa una giornata particolare, la Festa della Liberazione, mi permetto di condividere alcune considerazioni, forse banali, sui cambiamenti politici, sociali e culturali che stanno scombinando la vita degli europei, improvvisamente ina loro insaputa. Poiché sono affatto digiuno di geopolitica, il lettore può chiudere subito questa pagina. Non merito rispetto su questo tema. Se, invece, qualcuno può aiutarci a comprendere un po’ meglio il nostro tempo, il suo commento è benvenuto e apprezzato. Perché siamo nuovamente in? Per la mia generazione, i baby boomer nati nel ventennio seguito al secondo conflitto mondiale, laera una eventualità estranea e remota. Affatto obsoleta, se declinata in Europa dove laera stata soppiantata da altre forme di conflitto: finanziario, ...