Il 2 giugno in pista | presentato il Golden Gala con Iapichino e Ceccarelli

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Firenze – “È una grandissima emozione. Poter gareggiare sul campo di casa non è una cosa che succede tutti i giorni. Non aspetto altro che potermi esprimere davanti al pubblico fiorentino e italiano”. Larissabrillerà tra le stelle delPietro Mennea nella ‘sua’ Firenze. La ventenne azzurra delle Fiamme Gialle, meravigliosa medaglia d’argento agli Europei indoor di Istanbul (leggi qui), è protagonista in conferenza stampa nel capoluogo toscano, nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, in occasione del lancio deldel 2. A ventiquattro mesi dall’ultima edizione fiorentina, di nuovo sulla pedana del Ridolfi, si vedrà una Larissa diversa: “In questi due anni ho dovuto lottare contro me stessa e ne sono uscita molto bene – racconta – è stato un ...

Al Gran Gala di Firenze allo stadio Ridolfi venduto il 50% dei biglietti, sold out vicino. Tra le stelle, Larissa Iapichino ...