(Di mercoledì 26 aprile 2023) Demi Moore e Brucesono diventati nonni. La primogenita’ex coppia più glam di Hollywood, Rumer, è diventata mamma per la prima volta. Il 18la sua bambina che ha già fatto il suo debutto social. Con tanto di commento e post d’amore da parte di nonna Demi Moore. Rumerè incinta, e mamma Demi Moore non trattiene la gioia X ...

Cita Piero Calamadrei: "Se volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove èla Costituzione, ... Eccoci dunque al 25, "la festa dell'identità italiana, ritrovata e rifondata dopo il fascismo"...... nella lunga lettera al Corriere della Sera, stampata nel giorno della sua prima festa del 25, come inquilina di Palazzo Chigi,22 anni dopo la Liberazione. Il primo partito della ...ROMA " "Credo che non vi possa essere dubbio che senza la caduta del fascismo la Costituzione non sarebbe mai. Anche se la parola "antifascista" non c'è, i valori in positivo della Resistenza e dell'antifascismo sono nella prima parte della Costituzione". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La ...

25 aprile, Mattarella a Cuneo cita Calamandrei: "Ora e sempre Resistenza" RaiNews

Il 18 aprile è nata Louetta Isley: un lieto evento in un periodo difficilissimo per la famiglia Willis, a seguito della malattia dell'attore. «Sei pura magia», le prime parole della neomamma ...Alla cerimonia in Logge di Banchi il sindaco Michele Conti e il candidato del centrosinistra Paolo Martinelli . Auletta lancia il monito sui valori sotto attacco e Potere al popolo celebra in piazza F ...