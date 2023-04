Icardi consiglia Paredes | il Galatasaray ci pensa

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Leandronon resterà alla Juventus al termine della stagione e tornerà al Psg per vedere poi quale potrebbe essere la sua destinazione Leandronon resterà alla Juventus al termine della stagione e tornerà al Psg per vedere poi quale potrebbe essere la sua destinazione. Secondo quanto riportato dal sito turco Fanatik.com, l’argentino potrebbe essere la prima scelta del. Are società e calciatore sarebbe proprio, ex compagno al Psg e argentino come