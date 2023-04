Ian Nepomniachtchi-Ding Liren oggi | Mondiale scacchi 2023 | orario 26 aprile | programma | tv | streaming

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Dodicesima partita, passi sempre più decisivi. Penultimo Bianco per, che ha forse bisogno ora più che mai di dar fondo a tutta la sua capacità di sorprendere Ianin apertura, essendo sotto 6-5 nel match che assegna il titoload Astana. Sempre più scialbe, le ultime patte di un confronto che era iniziato letteralmente con i fuochi d’artificio. Il cinese, dopo il leak della sua preparazione in apertura degli scorsi giorni, si è mostrato più cauto, forse nell’attesa di trovare un’ultima arma che gli possa consentire di arrivare sulla parità e, dunque, almeno trovarsi nella posizione di giungere a domenica, il che significa spareggi. Ma molto, se non tutto, dipende da: il regolamento e cosa ...

La sfida per il titolo di campione del mondo 2023 di scacchi tra il russo(n.2 al mondo e vincitore del Torneo dei candidati) e il cinese Ding Liren (n. 3 al mondo) si è conclusa dopo 4 ore e 52 minuti con una patta. Domani nuova prova con il cinese che ...Via al Mondiale di scacchi ad Astana, in Kazakistan, dove il russoe il cinese Ding Liren si giocano il titolo. Ma al centro dell'attenzione è l'assenza al tavolo del numero uno al mondo, il norvegese Magnus Carlsen , che proprio a quel titolo ha ...Dopo la rinuncia alla partecipazione dell'attuale campione del mondo Magnus Carlsen, a sfidarsi sono il russo(vincitore del Torneo dei candidati) contro il cinese Ding Liren . È ...

LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: undicesima partita chiave più che mai OA Sport

Buona giornata a tutt ... BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Ding Liren 12:42 Per oggi è tutto. Domani ci sarà il giorno di riposo, mercoledì invece si riprenderà con la 12a e giovedì con l ...