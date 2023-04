(Di mercoledì 26 aprile 2023) Leggi Anche Meloni: 'Cdm il 1°? Siamo i primi a dover dare l'esempio' Leggi Anche Schlein: 'Non si può fare a meno del reddito di cittadinanza, diciamo no a questa guerra contro i poveri' '...

... Giosy Romano nell'incontro avuto con i. Previste 340 assunzioni La gara per la ...i tempi" "Sono stati rispettati i tempi prefissati " dichiara il Commissario Straordinario deldella ...La povertà non si risolve cancellando il Reddito di cittadinanza', prosegue il numero uno della Cgil aggiungendo che 'il metodo attuato daldi non confrontarsi con ici ha portati ...La povertà non si risolve cancellando il Reddito di cittadinanza', ha proseguito, aggiungendo che 'il metodo attuato daldi non confrontarsi con ici ha portati alla mobilitazione'. ...

I sindacati: "Il governo pensi al lavoro non solo il primo maggio" TGCOM

"Siamo molto preoccupati", ha detto il segretario della Cgil Landini alla presentazione del concerto del Primo maggio.Mitilicoltura - Associazioni di categoria e sindacati chiedono incontro per le bonifiche Ci apprestiamo a vivere una nuova estate ...