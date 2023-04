I No vax? Sembravano creature estinte | invece abitano ancora i social

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Un paio di settimane fa mi inizio a ritrovare sui(Twitter, Facebook, qualcosa anche su Instagram), sia come commenti ai miei post sia come messaggi privati, insulti No– li riconosci perché, oltre a “lurida merda” e “testa di cazzo”, ti dicono anche che sei un “inoculato” o un “sierato”, con buona pace non solo della scienza ma anche della Crusca. Mi prende un colpo: sto viaggiando nel tempo e sono tornato nel 2021? No, perché non è esattamente l’anno in cui un viaggiatore del tempo sano di mente deciderebbe di scendere. Poi capisco il motivo di questo rigurgito antivaccinista fuori tempo massimo: qualche settimana fa, gruppi Facebook e Telegram di Nohanno ripubblicato di loro iniziativa (quindi anche sadomasochisti) un video satirico che realizzai nell’autunno del 2021 – appunto – per la trasmissione di RaiTre “Le ...