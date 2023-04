I 75 anni di Israele | la civiltà rinata nel nome dei valori dell’Occidente

...nazionalizzava il canale di Suez vedendo il suo paese subito attaccato dalle forze congiunte die delle vecchie potenze coloniali, Francia e Regno Unito. Ma rimanda anche a quella degli...'Penso, per esempio, alla guerra in Siria, all'Isis, alla situazione attuale in Iraq, alle tensioni trae Cisgiordania. Questi diecisono statiimportanti per quei Paesi che hanno ...... della resa russa e del crollo del comunismo alla fine degli'80. La menzogna ha inquinato ... Italia, anno zero per le nascite Libano:chiama i riservisti. Schlein, 21 in segreteria Pace, ...

Israele celebra oggi i 75 anni dall'indipendenza. Ma non mancano le tensioni RaiNews

Il presidente Gabriel Boric ha annunciato la nazionalizzazione del settore del litio. Potrebbe diventare un esempio di come riprendere il controllo delle proprie risorse senza le rappresaglie del pass ...Oltre 200 cestisti italiani e stranieri, 11 e 12 anni Esordienti, decine di tecnici ed addetti alle squadre, tante famiglie, con amici e parenti degli atleti, in totale oltre 300 persone, anche valdar ...