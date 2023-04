I 16 migliori smartphone sotto i 400 euro | veri e propri top di gamma a un prezzo decisamente conveniente

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ii 400continuano ad essere la soluzione più indicata per chi vuole mettersi in tasca un telefono eccellente risparmiando. Visti i progressi nella ricerca e nello sviluppo dei cellulari economici, non serve più spendere cifre folli per avere un dispositivo bello, potente e in grado di far bene tutto. Anche perché le differenze oramai le fanno i dettagli: iin circolazione possono avere una fotocamera migliore o un pizzico di potenza in più nel processore, ma non sono più discrepanze macroscopiche come avveniva in passato. Se cerchi glicon la miglior batteria in assoluto allora forse devi prepararti a spendere qualcosa in più, ma se ti serve soltanto un telefono che sia in grado di fare bene tutto per ...